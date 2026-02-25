Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colocan un poste de telefonía en Bugarín

El Concello de Ponteareas ha conseguido la recolocación de un poste de telefonía móvil que estaba perjudicando la seguridad de los vecinos y vecinas del barrio de Viñal, en la parroquia de Bugarín. El Concello insistió en la solicitud e hizo una exhaustiva labor de seguimiento, indican desde el gobierno local.

