Colocan un poste de telefonía en Bugarín
El Concello de Ponteareas ha conseguido la recolocación de un poste de telefonía móvil que estaba perjudicando la seguridad de los vecinos y vecinas del barrio de Viñal, en la parroquia de Bugarín. El Concello insistió en la solicitud e hizo una exhaustiva labor de seguimiento, indican desde el gobierno local.
