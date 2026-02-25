Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Neves informa sobre ayudas Leader

El salón de plenos del Concello de As Neves acoge este viernes, 27 de febrero, a las 19.00 horas, una reunión informativa sobre las ayudas Leader 2026, destinadas a favorecer el desarrollo socioeconómico en el territorio. Se dirige a personas físicas, empresas, entidades privadas sin ánimo de lucro y comunidades de montes.

