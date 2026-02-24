Obra pública
La Xunta construye una rotonda en el acceso a Cequeliños, en Arbo
Destina 355.000 euros al proyecto, que aliviará el tráfico en la zona
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer, junto al alcalde de Arbo, Horacio Gil, el avance de las obras de mejora de la inserción en la PO-400, a la altura del acceso a Cequeliños. Allí se está construyendo una glorieta, que permitirá aliviar el tráfico en la zona y reordenar las intersecciones próximas.
Las actuaciones también permitirán mejorar el trazado de la antigua PO-400, ampliando los carriles hasta los tres metros de ancho, así como las aceras, que contarán con un ancho de entre 0,3 y 0,5 metros, dependiendo de la zona. Además, se rehabilitará el pavimento en todo el trazado. En total, se actuará en poco más de un kilómetro de vía, concretamente entre los puntos kilométricos 23+350 y 24+500.
El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 355.000 euros.
- Davila 20/02/2026
