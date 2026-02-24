Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
Terra e Auga inicia una campaña para repartir 1,2 millones en la zona

Se realizarán jornadas en los municipios

Reunión de la junta directiva del GDR Terra e Auga. | D.P.

Reunión de la junta directiva del GDR Terra e Auga. | D.P.

D. P.

A Cañiza

El GDR Terra e Auga inicia una campaña para repartir 1,2 millones de euros a través de la convocatoria Leader 2026-2028, destinada a impulsar proyectos en el rural . Las ayudas son cofinanciadas por Europa con intermediación de la Xunta. El GDR Terra e Auga celebrará jornadas informativas en los municipios para orientar sobre requisitos y documentación, fomentando iniciativas locales con impacto social y económico que contribuyan al desarrollo sostenible y a la creación de nuevas oportunidades en la comarca. Las primeras jornadas serán este jueves en el auditorio de Mondariz Balneario, a las 19.30 horas, y en la biblioteca de Mondariz a las 20.15.

