Salud
Salvaterra inicia la campaña contra la velutina con el reparto de cien trampas
Salvaterra de Miño
El Concello de Salvaterra lanza un año más una campaña de concienciación ante la avispa velutina, haciendo un llamamiento a la población sobre la importancia del trampeo en esta época del año, ya que es el momento de capturar las reinas.
Para ello, el Concello pondrá a disposición a partir del mañana, día 25, un centenar de tramas y doscientas dosis de líquido atrayente para luchar contra su proliferación. Todas las personas interesadas podrán pasar por el Concello y recoger su trampa y dosis del líquido a partir de mañana, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Se entregará una trampa por vivienda.
- Davila 20/02/2026
