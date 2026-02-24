Ponteareas celebra el sábado una feria de oportunidades

Ponteareas celebrará el próximo sábado, día 28, una nueva edición de Ouletea, una feria de oportunidades que tendrá lugar en las calles Oriente y Esperanza. Se extenderá a lo largo de toda la jornada, de 9.30 a 21.00 horas.

El comercio local instalará puestos en la calle donde ofrecerán una variedad de artículos con descuentos para todo tipo de clientes. La jornada contará además con animación en las calles, música, concursos y premios.

La alcaldesa, Nava Castro, invita a la ciudadanía de la comarca a participar y a aprovechar también la amplia oferta de la hostelería de la Ponteareas.