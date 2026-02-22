Educación
El PSOE pide una mejor planificación educativa en Ponteareas
Vanesa Fernández asegura que falta profesorado especializado
Ponteareas
El grupo municipal socialista de Ponteareas presentó una moción al pleno para exigir a la Xunta de Galicia una planificación educativa rigurosa de cara al curso 2026/2027, especialmente en la dotación de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
La portavoz socialista, Vanesa Fernández Soaje, denunció la «falta estructural» de especialistas y reclamó un plan de choque que garantice recursos desde el primer día. Los socialistas piden al Ejecutivo autonómico evitar un nuevo inicio de curso marcado por las carencias.
