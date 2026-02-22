Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

El PSOE pide una mejor planificación educativa en Ponteareas

Vanesa Fernández asegura que falta profesorado especializado

D. P.

Ponteareas

El grupo municipal socialista de Ponteareas presentó una moción al pleno para exigir a la Xunta de Galicia una planificación educativa rigurosa de cara al curso 2026/2027, especialmente en la dotación de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

La portavoz socialista, Vanesa Fernández Soaje, denunció la «falta estructural» de especialistas y reclamó un plan de choque que garantice recursos desde el primer día. Los socialistas piden al Ejecutivo autonómico evitar un nuevo inicio de curso marcado por las carencias.

