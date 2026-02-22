El PSOE pide una mejor planificación educativa en Ponteareas

El grupo municipal socialista de Ponteareas presentó una moción al pleno para exigir a la Xunta de Galicia una planificación educativa rigurosa de cara al curso 2026/2027, especialmente en la dotación de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

La portavoz socialista, Vanesa Fernández Soaje, denunció la «falta estructural» de especialistas y reclamó un plan de choque que garantice recursos desde el primer día. Los socialistas piden al Ejecutivo autonómico evitar un nuevo inicio de curso marcado por las carencias.