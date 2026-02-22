Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
instagramlinkedin

Instalaciones

Arbo tendrá una pista de pádel en el área deportiva

D. P.

Arbo

La Diputación de Pontevedra aprobó el viernes la concesión de 90.000 euros al Concello de Arbo para construir una nueva pista de pádel. Dicha inversión corresponde al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

La nueva pista de pádel se ubicará en la zona donde se localizan las instalaciones deportivas municipales. Previamente será necesario hacer trabajos de reparación del terreno, ejecutar un muro de contención, la cimentación de la pista y la cubierta y las conexiones de las instalaciones asociadas. A continuación se instalará la cubierta y la pista de pádel, que contará con césped artificial de última generación y proyectores led.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents