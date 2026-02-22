Instalaciones
Arbo tendrá una pista de pádel en el área deportiva
Arbo
La Diputación de Pontevedra aprobó el viernes la concesión de 90.000 euros al Concello de Arbo para construir una nueva pista de pádel. Dicha inversión corresponde al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.
La nueva pista de pádel se ubicará en la zona donde se localizan las instalaciones deportivas municipales. Previamente será necesario hacer trabajos de reparación del terreno, ejecutar un muro de contención, la cimentación de la pista y la cubierta y las conexiones de las instalaciones asociadas. A continuación se instalará la cubierta y la pista de pádel, que contará con césped artificial de última generación y proyectores led.
