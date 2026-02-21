Ponteareas prevé dos centros de día y teleasistencia con 11 millones de la UE

El Concello de Ponteareas presentó ayer el paquete de inversiones europeas que auguran marcará la transformación del municipio en los próximos años y que suma en su conjunto 10,9 millones de euros, «con medidas de impacto real y duradero en la vida de las personas», según apuntó la concejala de Urbanismo y responsable del proyecto, Silvia Fernández Táboas, durante un acto celebrado en el edificio consistorial.

La presentación, presidida por la alcaldesa Nava Castro, contó con la participación del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y del director xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío.

Para la alcaldesa, «a verdadeira transformación mídese por como se trata ás persoas; elas han de estar no centro para avanzar cara a unha comunidade moderna e unida», destacó en un discurso en el que repasó las actuaciones previstas.

Los fondos estarán destinados a iniciativas que buscan cuidar, conectar, proteger y crecer. Así, las inversiones permitirán reforzar la cohesión entre el ámbito rural y el urbano mediante la creación de nuevos puntos de atención y cuidado en las parroquias, especialmente orientados a las personas mayores y a las familias. Entre las actuaciones destacan la construcción de dos centros de día, en Guláns y Xinzo, así como la implantación de sistemas de teleasistencia, sensores de movimiento y formación digital que favorecerán la autonomía y la permanencia de la población mayor en su entorno.

En el ámbito cultural, Ponteareas impulsará el proyecto Ágora Corpus de las Artes y las Letras, una biblioteca municipal de más de 2.000 m², abierta las 24 horas y concebida como un espacio creativo, participativo y comunitario.

Durante el acto, el conselleiro de Facenda destacó el papel de los fondos europeos en el progreso de Galicia, recordando que desde 1986 la comunidad ha recibido más de 32.000 millones de euros, fundamentales para su crecimiento económico y social. También subrayó el impacto de los Planes de Actuación Integrados (PAI), en los que se incluye esta inversión de Ponteareas, que ya han beneficiado a numerosos ayuntamientos y que, en el actual período 2021-2027, suponen 176,4 millones de euros para Galicia.

Finalmente, insistió en la importancia de reforzar la gobernanza compartida y el papel de las comunidades autónomas en el diseño del próximo marco financiero 2028-2034, clave para seguir construyendo una Galicia cohesionada y sostenible.