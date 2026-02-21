Arbo abre el plazo de la Marcha BTT de la Lamprea, de 45 kilómetros

Arbo celebrará el domingo 12 de abril la décima edición de la Marcha BTT de la Lamprea, una prueba abierta a mayores de edad que ofrece un recorrido aproximado de 45 kilómetros con dificultad media-alta que combina tramos técnicos con pasos por espacios de valor histórico y natural.

El plazo de inscripción ya está abierto hasta el 8 de abril. La organización limita a 150 el número máximo de plazas disponibles, con una cuota de inscripción de 12 euros por persona, siendo obligatorio el uso de casco para todos los participantes.

Al término de la marcha, los participantes disfrutarán de una degustación gratuita de vinos de las bodegas de Arbo y de productos locales, potenciando la dimensión enogastronómica del evento, que se enmarca dentro de los actos previos a la celebración de la Fiesta de la Lamprea, que alcanza su edición número 66 los días 24, 25 y 26 de abril.