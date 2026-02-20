El PSOE de Ponteareas urge una evaluación de las carreteras

El grupo municipal del PSOE de Ponteareas presentará en el próximo pleno una moción para que el Concello ponga en marcha, con carácter urgente, una evaluación integral del estado de las carreteras municipales y active un «plan de choque» de reparaciones que dé respuesta al deterioro provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas

Según explica la portavoz socialista, Vanesa Fernández, el episodio meteorológico excepcional que afectó a toda Galicia dejó numerosos daños en el firme de las vías municipales y también carreteras de otras administraciones, ocasionando problemas de seguridad viaria, dificultando la movilidad vecinal y afectando al normal desarrollo de la actividad económica.

La moción del PSOE propone cuatro líneas de actuación, entre ellas: realizar una evaluación técnica integral y urgente del estado de las carreteras municipales; elaborar un plan de choque de reparación y mantenimiento, con calendario y dotación presupuestaria suficiente; y solicitar formalmente a la Diputación, Xunta y Gobierno que ejecuten las reparaciones en las vías de su competencia y que presten apoyo técnico y económico al Concello.