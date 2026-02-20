Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Oposición

El PSOE de Ponteareas urge una evaluación de las carreteras

D. P.

Ponteareas

El grupo municipal del PSOE de Ponteareas presentará en el próximo pleno una moción para que el Concello ponga en marcha, con carácter urgente, una evaluación integral del estado de las carreteras municipales y active un «plan de choque» de reparaciones que dé respuesta al deterioro provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas

Según explica la portavoz socialista, Vanesa Fernández, el episodio meteorológico excepcional que afectó a toda Galicia dejó numerosos daños en el firme de las vías municipales y también carreteras de otras administraciones, ocasionando problemas de seguridad viaria, dificultando la movilidad vecinal y afectando al normal desarrollo de la actividad económica.

Noticias relacionadas

La moción del PSOE propone cuatro líneas de actuación, entre ellas: realizar una evaluación técnica integral y urgente del estado de las carreteras municipales; elaborar un plan de choque de reparación y mantenimiento, con calendario y dotación presupuestaria suficiente; y solicitar formalmente a la Diputación, Xunta y Gobierno que ejecuten las reparaciones en las vías de su competencia y que presten apoyo técnico y económico al Concello.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
  2. Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
  3. La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
  4. La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
  5. Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
  6. La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
  7. Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
  8. «Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

Ponteareas impulsa un museo virtual de Corpus al aire libre

Ponteareas impulsa un museo virtual de Corpus al aire libre

José Antonio Fondevila: «En vez de pintar lo que veo, lo real, ahora tengo tendencia a pintar ideas»

José Antonio Fondevila: «En vez de pintar lo que veo, lo real, ahora tengo tendencia a pintar ideas»

Susana Romero, reumatóloga: «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

Susana Romero, reumatóloga: «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»

Tomiño creará un gran punto de encuentro vecinal junto a la iglesia de Santa María de Tebra

Tomiño creará un gran punto de encuentro vecinal junto a la iglesia de Santa María de Tebra

Vilagarcía cierra 2025 con el doble de agresiones sexuales que el año anterior

Vilagarcía cierra 2025 con el doble de agresiones sexuales que el año anterior

Proyecto de turismo rústico en Beluso (Bueu)

Proyecto de turismo rústico en Beluso (Bueu)

Os «Espantallos» de Manuel Sendón, na Fundación Laxeiro

Os «Espantallos» de Manuel Sendón, na Fundación Laxeiro

López Campos minimiza a perda de falantes: «As notas medias en galego e castelán son equivalentes»

López Campos minimiza a perda de falantes: «As notas medias en galego e castelán son equivalentes»
Tracking Pixel Contents