Ponteareas impulsa un museo virtual de Corpus al aire libre

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, firmaron ayer dos convenios de colaboración que consolidan la mayor tradición de la villa ponteareana, su fiesta de Corpus. Con un presupuesto de cerca de 170.000 euros, aportados íntegramente por el organismo provincial, se financiará la creación de un museo al aire libre centrado en el Corpus en el centro urbano y de un producto virtual que permitirá vivir esta fiesta declarada de Interés turístico Internacional durante todo el año. «Vamos a poder sentir, vivir y disfrutar del Corpus los 365 días del año», afirmó el mandatario provincial en un acto en el que también estuvieron presentes la directora de Turismo de la Diputación, Romina Fernández, miembros de la Corporación municipal y representantes de los colectivos de alfombristas de Ponteareas.

Los dos convenios firmados por el presidente provincial y la alcaldesa están enmarcados en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Condado y A Paradanta para la puesta en marcha de iniciativas diversas en materias de turismo y que cuentan con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, para los que la Diputación consiguió fondos europeos.

El primero de los acuerdos sellados se centra en la creación con una inversión de 80.000 euros, de un producto virtual vinculado a la Fiesta del Corpus de Ponteareas, que permitirá, a través de tecnología de realidad aumentada y con el uso de un dispositivo electrónico, amplificar la experiencia con fotografías, vídeos e información adicional a la que se podrá acceder tanto in situ como desde cualquier lugar del mundo.

El segundo, valorado en 87.000 euros, consistirá en la creación de un museo al aire libre para crear itinerarios accesibles e informativos por el centro urbano de Ponteareas.

«Estos convenios van en la línea del modelo de turismo que queremos para la provincia: la desestacionalización, para que el turismo no sea solo tres meses del año, sino 365 días; y la descentralización, para llevarlo a todos los rincones de la provincia», destacó Luis López.

Por su parte, Nava Castro, agradeció la colaboración de la Diputación por hacer posible «una de las mayores ilusiones que teníamos en nuestro Concello, que es tener un espacio exclusivo para que cualquier persona que nos visite en cualquier época del año pueda ver como son nuestras fiestas y como las vivimos, con un museo al aire libre que señaliza todos los portales del recorrido de la procesión y de nuestras alfombras».