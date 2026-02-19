Obras
As Neves mejora la iluminación de su campo de fútbol
El Concello de As Neves ha ejecutados las obras de mejora de la iluminación en las instalaciones del campo de fútbol municipal Pepe Capón, que se llevaron a cabo gracias a un convenio con la Xunta.
La actuación, que contó con una inversión autonómica de cerca de 55.000 euros, consistió en la retirada del actual sistema de iluminación del campo de fútbol y en la instalación de cinco proyectores led de 1.000 vatios en cada una de las cuatro torres de iluminación del campo.
Esta obra permitió, no solo mejorar la calidad del alumbrado de esta instalación deportiva, sino también un ahorro energético de más del 50% con respecto al antiguo sistema.
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó el resultado.
