Ponteareas estrena oficina del Sepe tras invertir 413.000 euros

Ponteareas estrenó nuevas oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en la calle Trovador Xoán García Guillade. Se trata de unas instalaciones más céntricas, renovadas y con un moderno equipamiento «para ofrecer la mejor atención a la ciudadanía de toda la comarca del Condado», apuntó el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que visitó ayer la nueva oficina acompañado por la directora provincial del Sepe, Teresa Rama.

El traslado desde la anterior sede, que estaba situada en la calle de Os Carballos, fue posible gracias a una aportación de casi 413.000 euros de los servicios centrales del Sepe, que permitieron la reforma integral del local, adquisición del mobiliario y el equipamiento. El local, de 350 metros cuadrados útiles, es propiedad de la Xunta de Galicia, debido a que ahí se sitúa también el servicio de Empleo autonómico.

El subdelegado del Gobierno aprovechó la visita para anunciar que la oficina contará con un punto violeta oficial del Ministerio de Igualdad, un distintivo que se está implantando en todos los servicios estatales con atención al público, como es el caso de las oficinas de Empleo. Por ello, el personal recibirá una formación específica a cargo de la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, María José Rodríguez.

Noticias relacionadas

El Sepe de Ponteareas cuenta con un cuadro de personal de cinco puestos, que atienen las gestiones que realiza la población de la comarca del Condado. En este sentido, Abel Losada aprovechó su visita para resaltar la «espectacular evolución del mercado de trabajo en la provincia y en la comarca del Condado de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez». Así, destacó que la provincia pasó de 67.192 personas desempleadas a 42.800, con una reducción del paro registrado de un 36,3% desde 2018 a diciembre de 2025. En el mismo periodo, la comarca del Condado paso de 3.645 personas sin trabajo a 2.359, lo que supone una bajada del desempleo del 35,3%.