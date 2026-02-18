Obras
Miño-Sil no pone trabas a la nueva sede de Turismo de Ponteareas
D.P.
Ponteareas
La Confederación Hidrográfica Miño-Sil no ha puesto ningún tipo de trabas a la rehabilitación de una vivienda en ruinas en la margen izquierda del regato da Venda, en Canedo, para convertirla en oficina de Turismo.
La resolución indica que, por parte de la Confederación, se autorizan las obras en el ámbito competencial del organismo de cuenca.
El Concello de Ponteareas agiliza las obras de estas instalaciones para que puedan estar listas en las fiestas del Corpus. El proyecto supone una inversión de más de 400.000 euros de euros que ejecuta el Concello tras un convenio con la Diputación de Pontevedra.
