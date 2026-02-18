«Cigardelos» e «Insecto» ganan el concurso de disfraces

El concurso de disfraces de Ponteareas recibió más de 60 participantes en sus dos categorías. El jurado, compuesto por trabajadores municipales, alfombristas y maquilladores, concedieron los primeros premios a los disfraces de «Insecto», «Depredador» y «Arca influencer» en la categoría infantil; mientras que en la de adultos, el ganador fue el disfraz de «Cigardelos», seguido del de «Polvorete» y «Os máis cafeteiros».