Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Memoria histórica

Salvaterra recibe una ayuda para exhumar una fosa común

D. P.

Salvaterra de Miño

El Concello de Salvaterra de Miño llevará a cabo la exhumación de la fosa de Salvaterra gracias a una ayuda de 7.500 euros que le concede la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Concello solicitó dicha ayuda a finales de 2025, dentro de la línea destinada a Entidades Locales, para la realización de actuaciones de recuperación de Memoria Democrática 2025-2026. Dicha propuesta nació a raíz de una reunión que mantuvo la alcaldesa, Marta Valcárcel, con la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e Paradanta.

Noticias relacionadas

La investigación y el trabajo realizado por la Comisión se centra en la búsqueda de los restos de tres personas, Bernardo Bernárdez Martínez, Delfín Rey Sánchez y un desconocido que, según consta en las partidas de defunción obtenidas en el juzgado de paz municipal, recibieron sepultura en el cementerio de Salvaterra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents