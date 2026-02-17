Memoria histórica
Salvaterra recibe una ayuda para exhumar una fosa común
El Concello de Salvaterra de Miño llevará a cabo la exhumación de la fosa de Salvaterra gracias a una ayuda de 7.500 euros que le concede la Federación Española de Municipios y Provincias.
El Concello solicitó dicha ayuda a finales de 2025, dentro de la línea destinada a Entidades Locales, para la realización de actuaciones de recuperación de Memoria Democrática 2025-2026. Dicha propuesta nació a raíz de una reunión que mantuvo la alcaldesa, Marta Valcárcel, con la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e Paradanta.
La investigación y el trabajo realizado por la Comisión se centra en la búsqueda de los restos de tres personas, Bernardo Bernárdez Martínez, Delfín Rey Sánchez y un desconocido que, según consta en las partidas de defunción obtenidas en el juzgado de paz municipal, recibieron sepultura en el cementerio de Salvaterra.
