Igualdad
Ponteareas implica a las mujeres en el diseño de las políticas municipales
El Concello crea un espacio de participación activa y diálogo entre mujeres
Ponteareas
El Concello de Ponteareas trabaja en favor de la igualdad de género durante todo el año y, para ello, acaba de celebrar una segunda reunión de mujeres, un espacio de participación activa y diálogo constructivo para compartir preocupaciones, experiencias y sugerencias, fortaleciendo la participación directa de las mujeres en el diseño de las políticas públicas municipales.
Durante la reunión pusieron en común el diseño de las actividades para la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
