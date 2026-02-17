Parada y Rocha, tercer premio al impacto social

La Comunidad de Usuarios de Aguas Parada y Rocha de Ponteareas consiguió un tercer puesto en los primeros premios del programa provincial +Aqua de la Diputación de Pontevedra, celebrados ayer. El colectivo ponteareano quedó tercero en la categoría «Reconocimiento a la traída con mayor impacto social», que evaluaba la mejora demostrable en la calidad de vida de los vecinos, el abastecimiento en zonas aisladas con dificultad de acceso histórico al agua, la inclusión de colectivos vulnerables y la transformación comunitaria gracias a la traída.

En el caso de la Comunidad de Parada y Rocha, el jurado valoró especialmente su labor de divulgación y sensibilización, abriendo las instalaciones y atendiendo visitas de escolares para dar a conocer el funcionamiento de la traída y fomentar la educación ambiental y el conocimiento del ciclo del agua entre la infancia. En ese sentido, cabe destacar que este galardón no solo reconoce la gestión responsable y sostenible del agua, sino también el impacto social y educativo generado por la implicación de la comunidad en su entorno.

El programa +Aqua, impulsado por la Diputación de Pontevedra, es una línea de ayudas dirigida a las comunidades de usuarios de aguas de la provincia que busca fortalecer la cohesión territorial, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar la habitabilidad, especialmente en el ámbito rural. Así, a través de este programa, se pretende reforzar los programas de acción comunitaria, modernizando su enfoque y centrando las políticas en las personas, promoviendo la integración social y la vertebración del territorio.

En la primera edición de sus premios, además de la Comunidad de Parada y Rocha de Ponteareas, resultaron premiadas otras agrupaciones de la comarca, como Santa Mariña de Sela, de Arbo, que alcanzó el segundo premio en la categoría «Mejor traída vecinal para el consumo humano»; la comunidad de Tortoreos y Liñares, de As Neves, que ganó la categoría de «Iniciativas innovadoras en la gestión comunitaria»; y la comunidad de Parada, en Crecente, que se llevó un tercer premio en la categoría de «Buenas prácticas en calidad sanitaria».

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, acompañó a la Comunidad de Usuarios de Parada y Rocha y destacó «el compromiso y la responsabilidad con la que estas entidades vecinales gestionan un recurso esencial como es el agua, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sostenible de nuestro rural». «Ponteareas es un ejemplo de organización y responsabilidad colectiva en la gestión de los recursos», concluyó la regidora.