Festa da Lamprea
Arbo ofrece visitas guiadas gratuitas al Museo Arabo
El Concello de Arbo organiza un programa especial de visitas guiadas gratuitas al Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea Arabo con motivo de la LXVI Festa da Lamprea, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril de 2026.
Las visitas, con una duración aproximada de 45 minutos, se desarrollarán de viernes a domingo y están pensadas para todo tipo de públicos. Además, existe la posibilidad de realizarlas en distintos idiomas. Las personas interesadas podrán reservar plaza escribiendo a museoarabo@concellodearbo.gal.
El Museo Arabo alberga una completa exposición dedicada a la Fiesta de la Lamprea a lo largo de sus 65 años de historia, ofreciendo al visitante la oportunidad de conocer la evolución de esta celebración, su importancia cultural y su proyección turística, que han convertido Arbo en un referente gastronómico a nivel internacional.
El recorrido museístico se completa con un espacio dedicado a las bodegas de Arbo, amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas, así como a la historia, tradiciones, oficios y patrimonio que definen la identidad de Arbo.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino
- Atropello arbitral para la sexta plaza
- Ruhan, de Perú a Galicia para comprar un barco y vivir de la pesca artesanal
- El PP de Vigo «corrige» el Meco y reaviva el debate de la sede del Mundial 2030
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar