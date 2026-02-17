Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arbo ofrece visitas guiadas gratuitas al Museo Arabo

D. P.

Arbo

El Concello de Arbo organiza un programa especial de visitas guiadas gratuitas al Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea Arabo con motivo de la LXVI Festa da Lamprea, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril de 2026.

Las visitas, con una duración aproximada de 45 minutos, se desarrollarán de viernes a domingo y están pensadas para todo tipo de públicos. Además, existe la posibilidad de realizarlas en distintos idiomas. Las personas interesadas podrán reservar plaza escribiendo a museoarabo@concellodearbo.gal.

El Museo Arabo alberga una completa exposición dedicada a la Fiesta de la Lamprea a lo largo de sus 65 años de historia, ofreciendo al visitante la oportunidad de conocer la evolución de esta celebración, su importancia cultural y su proyección turística, que han convertido Arbo en un referente gastronómico a nivel internacional.

El recorrido museístico se completa con un espacio dedicado a las bodegas de Arbo, amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas, así como a la historia, tradiciones, oficios y patrimonio que definen la identidad de Arbo.

