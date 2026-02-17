Arbo ofrece visitas guiadas gratuitas al Museo Arabo

El Concello de Arbo organiza un programa especial de visitas guiadas gratuitas al Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea Arabo con motivo de la LXVI Festa da Lamprea, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril de 2026.

Las visitas, con una duración aproximada de 45 minutos, se desarrollarán de viernes a domingo y están pensadas para todo tipo de públicos. Además, existe la posibilidad de realizarlas en distintos idiomas. Las personas interesadas podrán reservar plaza escribiendo a museoarabo@concellodearbo.gal.

El Museo Arabo alberga una completa exposición dedicada a la Fiesta de la Lamprea a lo largo de sus 65 años de historia, ofreciendo al visitante la oportunidad de conocer la evolución de esta celebración, su importancia cultural y su proyección turística, que han convertido Arbo en un referente gastronómico a nivel internacional.

Noticias relacionadas

El recorrido museístico se completa con un espacio dedicado a las bodegas de Arbo, amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas, así como a la historia, tradiciones, oficios y patrimonio que definen la identidad de Arbo.