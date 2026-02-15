El PP de Mondariz-Balneario pide rigor con la Fonte de Troncoso

El Grupo Municipal del PP de Mondariz-Balneario ha asegurado que las declaraciones del director xeral de Patrimonio Cultural en el Parlamento de Galicia confirman lo que la formación viene advirtiendo desde hace meses sobre la Fonte de Troncoso. Según indica la portavoz, Marisa Domínguez, el responsable autonómico señaló en comisión que el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) requiere documentación técnica esencial para poder continuar su tramitación.

La edil popular lamentó que el gobierno local del BNG rechazase en pleno la propuesta del PP para solicitar un informe histórico y técnico riguroso que permita avanzar con garantías en la protección del emblemático enclave. Los populares incluso habían solicitado presupuesto al historiador y especialista en patrimonio Alberte Reboreda para la elaboración de dicho documento. Domínguez insistió en que sin ese informe el expediente no puede prosperar y subrayó que cualquier actuación de restauración debe realizarse con todas las garantías técnicas y administrativas, especialmente teniendo en cuenta la situación del entorno y los riesgos derivados de las crecidas del río Tea.

«La Fonte de Troncoso no necesita propaganda, sino gestión y rigor», afirmó la portavoz, quien reiteró el compromiso de su grupo con la protección y recuperación de este elemento patrimonial de Mondariz-Balneario.