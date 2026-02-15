Nava Castro: «Vamos a modernizar Ponteareas»

El Concello de Ponteareas participó en el pleno convocado por la presidencia de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) para abordar la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción Integrado (PAI), que contarán con financiación de los fondos Feder orientados al desarrollo urbano sostenible.

«Ponteareas ha logrado fondos para la mayor inversión de su historia , con un total de 11 millones de euros de Fondos Europeos, destinados a iniciativas que transformarán el municipio», indicó la alcaldesa, Nava Castro. La regidora destacó que «con estos nuevos fondos vamos a modernizar Ponteareas», subrayando que se trata de una apuesta firme por la creación de servicios y la mejora de infraestructuras.

Entre los proyectos más relevantes figura la construcción de una biblioteca municipal de más de 2.500 metros cuadrados, con salas de estudio, espacios polivalentes y áreas destinadas a la actividad cultural. El plan contempla también la reurbanización de la Praza Bugallal, con una inversión superior a 900.000 euros.

En el ámbito social, se crearán centros de día en Guláns y Xinzo, además de nuevas casas culturales en Padróns y Pías. Asimismo, se impulsará la domotización de viviendas de personas mayores que viven solas en el rural.

También destaca que estos fondos son fruto de una planificación estratégica sólida y alineada con los objetivos europeos.

Noticias relacionadas

Los Planes de Acción Integrados están pensados para municipios de más de 20.000 habitantes.