Entroido
Ponteareas tendrá un desfile con mil personas
Catorce comparsas participan en el recorrido por el centro urbano
El Entroido 2026 convertirá las calles de la villa en un gran escenario de color, música y retranca con la participación de catorce comparsas integradas por más de 1.000 personas. El desfile principal arrancará hoy sábado a las 21.00 horas y recorrerá los principales puntos del casco urbano, incorporando además nuevas calles a su itinerario habitual.
La comitiva partirá de la rúa Feliciano Barrera, continuará por Carballos hasta la Avenida de Galicia, subirá por Vidales Tomé, cruzará la Praza de Bugallal, girará por la rúa Esperanza y finalizará en la Praza Maior. Allí, cinco comparsas leerán sus tradicionales coplas, en las que repasarán en clave de humor la actualidad local y general. La organización ofrecerá chocolate gratuito para participantes y público, y la jornada concluirá con la actuación de la Orquesta Miramar, que pondrá el broche musical a la noche.
Entre las temáticas de este año destacan propuestas como «Pasatempo, o tempo cobra vida», «Guláns en festas», «O ciclo da vida», «O virus do Entroido», «China eterna: presente, pasado e futuro», «Circo dos Feiticeiros» o «Entre a lúa e o lume». Las coplas que se interpretarán al finalizar el desfile incluyen títulos como «Mamá e papá», «O ciclo da vida», «Ta To Bien», «Ponteareas é unha fantasía» y «Queimada».
El martes se celebrará un segundo desfile, desde las 19.00 horas, con la participación de diez comparsas y el mismo recorrido, tras el que se entregarán menciones a las agrupaciones.
El teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, subrayó que el Entroido es «una de las expresiones culturales más importantes del municipio». Por su parte la alcaldesa, Nava Castro, aseguró que cada comparsa «es el reflejo del esfuerzo y de la ilusión de cientos de familias» y animó a vecinos y visitantes a sumarse a una fiesta que «es cultura, tradición y futuro».
