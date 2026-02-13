Ponteareas prepara proyectos por importe de 11 millones de euros

El Concello de Ponteareas participó en el pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) para abordar la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Integrado (PAI), que contarán con el apoyo de los fondos Feder. En este sentido, cabe recordar que Ponteareas consiguió a través de estos fondos europeos un total de 11 millones de euros, que se destinarán a la creación de nuevos espacios y al impulso de infraestructuras que darán respuesta a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la creación de una gran biblioteca municipal con más de 2.500 metros cuadrados, que albergará salas de estudio y de reunión y espacios polivalentes para la reflexión y la actividad cultural.

El PAI también contempla la reurbanización de la Plaza Bugallal, con una inversión superior a los 900.000 euros; y, en el ámbito social, se creará un centro de día en Guláns y otro en Xinzo, facilitando que los vecinos y vecinas puedan envejecer en su entorno, cerca de sus familias y redes de apoyo. Además, las parroquias de Padróns y Pías contarán con una nueva casa cultural, ampliando los servicios comunitarios en el rural.