Más de 1.600 personas participarán en el Enterro da Lamprea

Salvaterra de Miño ya ha cerrado inscripciones para su Enterro da Lamprea, que se celebrará el domingo 21 de febrero. La comitiva fúnebre estará integrada por más de 1.600 personas, que recorrerán las principales calles de Salvaterra, con salida a las 16.30 horas desde la calle Rosalía de Castro, hasta llegar a la Plaza del Concello.

En el desfile no faltarán las incondicionales «choronas» de la lamprea, que teñirán de negro la comitiva. Cualquier persona podrá acompañar a la difunta antes de su quema en la Plaza del Concello, donde se leerá el testamento de la lamprea y habrá chocolate caliente.

Al margen del Enterro da Lamprea, que es el principal atractivo del Entroido en Salvaterra, el Concello celebrará una fiesta infantil de Carnaval el martes, 17 de febrero, a las 17.30 horas, con música, animación, chocolate y rosca. Será en la Plaza del Concello, o en la Casa da Cultura en caso de lluvia.