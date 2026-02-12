Medio ambiente
Visto bueno ambiental a la creación de suelo agrícola en Arbo y Salceda
La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a dos proyectos para el cambio de uso o funcionalidad de suelo forestal a agrícola en varias parcelas de dos parroquias de los concellos de Arbo y Salceda de Caselas.
En cuanto al proyecto previsto en Arbo, el cambio de funcionalidad del uso del suelo afecta a cerca de 11 hectáreas. Con todo, la superficie efectiva de cambio es de 8,97 hectáreas, debido a que una parte del ámbito se encuentra dentro del entorno de protección de un elemento cultural.
En el caso de Salceda, Bodegas Ediosela promueve dicho cambio del suelo para implantar viñedos. La iniciativa abarca una superficie de 11,36 hectareas localizada en el monte vecinal de Soutelo.
En ambos casos se trata de zonas de monte ocupadas por plantaciones forestales de pino y eucalipto, junto con algunas frondosas autóctonas y zonas rasas.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años