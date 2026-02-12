Visto bueno ambiental a la creación de suelo agrícola en Arbo y Salceda

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a dos proyectos para el cambio de uso o funcionalidad de suelo forestal a agrícola en varias parcelas de dos parroquias de los concellos de Arbo y Salceda de Caselas.

En cuanto al proyecto previsto en Arbo, el cambio de funcionalidad del uso del suelo afecta a cerca de 11 hectáreas. Con todo, la superficie efectiva de cambio es de 8,97 hectáreas, debido a que una parte del ámbito se encuentra dentro del entorno de protección de un elemento cultural.

En el caso de Salceda, Bodegas Ediosela promueve dicho cambio del suelo para implantar viñedos. La iniciativa abarca una superficie de 11,36 hectareas localizada en el monte vecinal de Soutelo.

En ambos casos se trata de zonas de monte ocupadas por plantaciones forestales de pino y eucalipto, junto con algunas frondosas autóctonas y zonas rasas.