El Lavadoiro dos Condes vuelve a lucir como antaño

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, junto al alcalde de Covelo, Pablo Castillo, visitó ayer el resultado de los trabajos llevados acabo en el Lavadoiro dos Condes, en Covelo, que fue uno de los beneficiarios por las ayudas de la Xunta para la corrección de impactos paisajísticos del año pasado.Los trabajos, que fueron posibles gracias a una aportación de 20.00o euros, consistieron en la mejora de la cubierta del lavadero, en la limpieza de su entorno y en la restauración de los elementos que se encontraban deteriorados por el paso del tiempo.