La candidatura del Miño para ser Reserva de la Biosfera coge forma

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño ya tiene en fase de aprobación el proyecto «ECOFRONT_MINHO», que constituye el primer paso en la preparación de la candidatura del río Miño como Reserva de la Biosfera, declaración que concede la Unesco y que en Galicia ya poseen zonas como la Ribeira Sacra, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Allariz, Terras do Miño o la zona transfronteriza del Gêres-Xurés.

Al igual que esta última, los municipios de la «raia» van de la mano en su intención de declarar el territorio transfronterizo bañado por el tramo internacional del Miño como Reserva de la Biosfera. La AECT Río Miño lidera el proyecto, que representa una inversión superior a los 900.000 euros, con una cofinanciación del 75% a través de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa de Cooperación Interreg VI-A España-Portugal 2021-2027. Este tiene como objetivo promover estrategias conjuntas para la coordinación de las infraestructuras verdes y la protección de los ecosistemas del río Miño transfronterizo, creando las condiciones necesarias para la futura presentación de la candidatura a la Unesco.

«Estamos en un territorio compartido que exige decisiones conjuntas y ambición compartida, preparando el camino para la Reserva de la Biosfera», subraya el director de la AECT Río Miño, José Manuel Vaz Carpinteira, quien apunta que dicho proyecto «surge de la voluntad de los actores del territorio, que reconocieron en el río Miño un patrimonio común que necesitamos proteger y valorizar».

El trabajo previsto se basa en el desarrollo de instrumentos de conocimiento, planificación y coordinación, complementados con acciones de sensibilización y capacitación, con un impacto directo en la protección ambiental, en la puesta en valor del patrimonio natural y en la implicación de las comunicades locales.

No es la primera vez que el área del río Miño (fundamentalmente su estuario) se plantea como susceptible de candidatar a Reserva de la Biosfera, pero es la primera en la que hay, de partida, un mayor músculo organizativo, siendo la AECT Río Miño el ente que lleva el peso de la actual propuesta.