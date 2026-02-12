El BNG advierte de irregularidades en una obra en Ponteareas

El BNG de Ponteareas advierte de irregularidades en la adjudicación de las obras para la creación de una nueva oficina de turismo y portal de Corpus en una vivienda en ruinas en Ponteareas. Los nacionalistas alertan de que dicha obra se financia con fondos europeos a través de una subvención concedida por la Diputación de Pontevedra que corre riesgo de perderse porque no existe tiempo suficiente para poder ejecutar la obra.

Explican que los fondos fueron captados por el anterior gobierno local y que «Nava Castro y la derecha no fueron capaces de ejecutar en dos años y medio». «Ahora, ya en el periodo de prórroga, el gobierno aprobó una tramitación de urgencia, con una motivación que el informe de la secretaria municipal no contempla suficientemente fundamentada», apuntan desde el BNG. Dicho informe también aprecia «riesgo cierto de incumplimiento de las condiciones de financiación», y señala que «resulta impracticable la justificación de la subvención ante la Diputación de Pontevedra», ya que la obra tiene que estar realizada y justificada el 20 de mayo; y tiene un plazo de ejecución de cinco meses y aún no está comenzada.

«Aun reduciendo el plazo a tres meses como propone la empresa adjudicataria, no se puede acreditar de forma fidedigna que exista viabilidad para cumplir el plazo de ejecución previsto en el proyecto y las obligaciones temporales asumidas por el Concello», advierten.

Otra de las irregularidades que, dice el bloque, que recogen los informes, es la falta de autorización de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, lo que provocó también el reparo suspensivo de la Intervención Municipal.

Noticias relacionadas

«El cúmulo de irregularidades cometidas por el gobierno de Castro provocó informes desfavorables tanto para el expediente de contratación como para el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares», denuncian desde el BNG, apuntando que la propia secretaria municipal advirtió que «pueden existir más irregularidades».