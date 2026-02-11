El punto limpio móvil recorre As Neves
D.P.
As Neves
El punto limpio móvil de As Neves inició esta semana su viaje por las parroquias tras un periodo recorriendo los centros educativos para crear conciencia ambiental desde la base. Durante esta semana estará situado junto al antiguo cuartel, en la Plaza de San Agustín. Los residuos que se pueden depositar en su interior son, desde pilas hasta juguetes, gafas, móviles, textiles, cápsulas de café, pequeña informática o aceite de cocina envasado, entre otros.
