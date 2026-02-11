Ponteareas reclama la creación de una cuarta plaza judicial

El Concello de Ponteareas ha remitido una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que solicita información por la decisión del Gobierno del Estado de excluir a Ponteareas de la nueva convocatoria de creación de unidades judiciales, que contempla una oferta de 500 nuevas plazas en todo el territorio español. En este sentido, el gobierno ponteareano urge una cuarta plaza de juez en el juzgado de la capital del Condado.

Ponteareas lamenta profundamente que «el Ministerio no tenga en cuenta la necesidad urgente de crear una nueva plaza judicial en Ponteareas, teniendo en cuenta el estado de colapso y la elevada carga de trabajo que asumen en la actualidad los juzgados de la villa».

En un comunicado, el gobierno municipal, que preside Nava Castro, manifiesta su preocupación ante una decisión que «ignora la realidad diaria de los órganos judiciales de Ponteareas», recordando que la saturación que sufren «no es una opinión política, sino un hecho constatado que se traduce directamente en la ciudadanía en forma de retrasos y procesos judiciales excesivamente lentos». Es por ello que, el Concello de Ponteareas solicita formalmente al ministro Félix Bolaños que «reconsidere su decisión y tenga en cuenta las necesidades reales de la villa, apostando por una justicia más próxima, eficaz y acorde con la carga de trabajo existente».

Noticias relacionadas

En la actualidad, Ponteareas cuenta con un Tribunal con tres plazas, una oficina decanato y una oficina de registro civil, siendo el juzgado de referencia para los diez Concellos de las comarcas del Condado y A Paradanta, que suman más de 54.000 habitantes.