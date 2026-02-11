Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Formación digital para parados en A Cañiza

D.P.

A Cañiza

El aula Cemit de A Cañiza ofrece formación digital gratuita a personas desempleadas. El curso tendrá lugar los días 16, 18 y 19 de febrero, de 9.00 a 14.00 horas. Los contenidos que ser abordarán serán seguridad digital básica, uso de contraseñas seguras, ciberseguridad y uso seguro del teléfono móvil. El plazo de inscripción ya está cerrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents