Covelo podrá reparar la cubierta del pabellón municipal con 30.000 euros

La Diputación ha aprobado una aportación de más de 28.000 euros para que el Concello de Covelo financie las obras de reparación, mantenimiento y conservación de la cubierta de su pabellón municipal. La concesión se enmarca dentro del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Las obras de reparación, mantenimiento y conservación de la cubierta del pabellón municipal de Covelo permitirán garantizar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de estas instalaciones, en la actualidad deterioradas por el paso del tiempo. Estas consistirán en el desmontaje manual de los canalones y la retirada de los elementos deteriorados, con su sustitución por unos nuevos de acero prelacado que garanticen una recogida eficiente. También se llevará a cabo la reestructuración de la chimenea metálica, incluyendo la instalación de tubos de doble pared con aislamiento térmico, y se procederá a la reparación de la cubierta mediante la sustitución de chapas de acero prelacado.