Arbo mejorará el acceso al barrio do Ferral con una ayuda de 13.000 euros
D.P.
Arbo
La Diputación de Pontevedra destina más de 13.000 euros del Plan +Provincia para que Arbo pueda llevar a cabo una nueva pavimentación de una vía y la demolición de un galpón en el barrio do Ferral, en la parroquia de Santa María de Arbo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y movilidad de personas y vehículos, ampliando la vía para posibilitar el acceso de vehículos.
En concreto, se comenzará derribando el galpón, retirando primero las chapas de la cubierta y después demoliendo los muros de fábrica. En el camino se repondrá el firme, se excavarán zanjas para la recogida de pluviales y se realizarán otros trabajos como la ejecución de un desbordo, la colocación de tuberías, rozas y limpieza, entre otros.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- La estafa del 'sexo annal': el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros
- Vigo se enfrenta a la sexta semana de lluvia consecutiva: «Hay que mantener la interacción social, aunque sea en espacios cerrados»