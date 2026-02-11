Arbo mejorará el acceso al barrio do Ferral con una ayuda de 13.000 euros

La Diputación de Pontevedra destina más de 13.000 euros del Plan +Provincia para que Arbo pueda llevar a cabo una nueva pavimentación de una vía y la demolición de un galpón en el barrio do Ferral, en la parroquia de Santa María de Arbo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y movilidad de personas y vehículos, ampliando la vía para posibilitar el acceso de vehículos.

En concreto, se comenzará derribando el galpón, retirando primero las chapas de la cubierta y después demoliendo los muros de fábrica. En el camino se repondrá el firme, se excavarán zanjas para la recogida de pluviales y se realizarán otros trabajos como la ejecución de un desbordo, la colocación de tuberías, rozas y limpieza, entre otros.