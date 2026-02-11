Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arbo mejorará el acceso al barrio do Ferral con una ayuda de 13.000 euros

D.P.

Arbo

La Diputación de Pontevedra destina más de 13.000 euros del Plan +Provincia para que Arbo pueda llevar a cabo una nueva pavimentación de una vía y la demolición de un galpón en el barrio do Ferral, en la parroquia de Santa María de Arbo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y movilidad de personas y vehículos, ampliando la vía para posibilitar el acceso de vehículos.

En concreto, se comenzará derribando el galpón, retirando primero las chapas de la cubierta y después demoliendo los muros de fábrica. En el camino se repondrá el firme, se excavarán zanjas para la recogida de pluviales y se realizarán otros trabajos como la ejecución de un desbordo, la colocación de tuberías, rozas y limpieza, entre otros.

