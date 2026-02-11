Senderismo
Arbo abre el plazo para participar en la «andaina» de la lamprea
D.P.
El Concello de Arbo abre el plazo de inscripción para participar en la novena edición de la andaina de la lamprea, una de las actividades incluidas dentro del programa del «Mes da Lamprea» y de los actos previos a la tradicional Fiesta de la Lampra, que este año se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril.
La andaina será el domingo 5 de abril, consistiendo en una ruta de senderismo de 12 kilómetros con salida desde la Plaza del Concello a las 9.30 horas. Será de dificultad meda-alta y permitirá disfrutar del paisaje natural de Arbo, a través de senderos que discurren entre los ríos Miño y Deva. Al finalizar el recorrido, las personas participantes podrán degustar productos locales y vinos de la zona.
El precio de la inscripción es de 10 euros. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 30 de marzo a las 15 horas, bien de manera presencial en el Concello de Arbo o a través del correo electrónico tributos@concellodearbo.gal.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados