Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Senderismo

Arbo abre el plazo para participar en la «andaina» de la lamprea

D.P.

Arbo

El Concello de Arbo abre el plazo de inscripción para participar en la novena edición de la andaina de la lamprea, una de las actividades incluidas dentro del programa del «Mes da Lamprea» y de los actos previos a la tradicional Fiesta de la Lampra, que este año se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril.

La andaina será el domingo 5 de abril, consistiendo en una ruta de senderismo de 12 kilómetros con salida desde la Plaza del Concello a las 9.30 horas. Será de dificultad meda-alta y permitirá disfrutar del paisaje natural de Arbo, a través de senderos que discurren entre los ríos Miño y Deva. Al finalizar el recorrido, las personas participantes podrán degustar productos locales y vinos de la zona.

Noticias relacionadas

El precio de la inscripción es de 10 euros. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 30 de marzo a las 15 horas, bien de manera presencial en el Concello de Arbo o a través del correo electrónico tributos@concellodearbo.gal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
  2. Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
  3. El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
  4. Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
  5. Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
  6. Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
  7. Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
  8. Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

David Uclés: el best seller como magia

David Uclés: el best seller como magia

La historia Ashley Julieth Soto, una mujer trans que se queda fuerade la regularización de migrantes

Las fisuras de la regularización de migrantes en Vigo: la historia de Ashley, una mujer trans que se queda fuera

Las fisuras de la regularización de migrantes en Vigo: la historia de Ashley, una mujer trans que se queda fuera

La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

La consellería convoca 24 vacantes por jubilación de profesores en la comarca

El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

El Entroido dispara la ocupación y cuelga el cartel de «lleno» en la ciudad

Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

Organizaciones de productores de pesca piden menos barreras para garantizar la sostenibilidad de sus socios

Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas

Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas
Tracking Pixel Contents