Arbo abre el plazo para participar en la «andaina» de la lamprea

El Concello de Arbo abre el plazo de inscripción para participar en la novena edición de la andaina de la lamprea, una de las actividades incluidas dentro del programa del «Mes da Lamprea» y de los actos previos a la tradicional Fiesta de la Lampra, que este año se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril.

La andaina será el domingo 5 de abril, consistiendo en una ruta de senderismo de 12 kilómetros con salida desde la Plaza del Concello a las 9.30 horas. Será de dificultad meda-alta y permitirá disfrutar del paisaje natural de Arbo, a través de senderos que discurren entre los ríos Miño y Deva. Al finalizar el recorrido, las personas participantes podrán degustar productos locales y vinos de la zona.

El precio de la inscripción es de 10 euros. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 30 de marzo a las 15 horas, bien de manera presencial en el Concello de Arbo o a través del correo electrónico tributos@concellodearbo.gal.