Alternativa por Mondariz rechaza la construcción de una depuradora

D.P.

Mondariz

Alternativa por Mondariz (AporM) califica de «irresponsable y populista» la intención del gobierno del PP de Mondariz de construir su propia depuradora, ya que existe una depuradora en Mondariz-Balneario, que construyó la Xunta en 2005, para dar servicio a 6.000 personas, pensando en el uso conjunto de Mondariz y la villa balenaria.

«Ahora, 21 años después de la puesta en marcha de la depuradora supramunicipal, el PP desde el Concello de Mondariz y desde la Xunta de Galicia, tomarán la decisión de enmendarse a sí mismos y apostar de nuevo por un localismo irresponsable que no entiende de compartir o mancomunar servicios con Mondariz-Balneario, solo porque su alcalde es de su partido», denuncian desde AporM, apuntando que «el saneamiento integral de Mondariz y la calidad del agua del río Tea son del interés de los vecinos de Mondariz y Mondariz Balneario, y tienen que estar por encima de las siglas de los partidos políticos».

