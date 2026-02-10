Ponteareas adjudica el Portal do Corpus como museo de las alfombras

El Concello de Ponteareas ha adjudicado por 441.529 euros las obras de rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la calle Ferreiros, que será reconvertida en nueva Oficina Municipal de Turismo y Portal do Corpus.

La intervención permitirá recuperar el esplendor original del inmueble, respetando sus valores arquitectónicos y patrimoniales, al tiempo que se le dota de un nuevo uso público. Según el proyecto, la planta baja se destinará a Oficina de Turismo, mientras que el semisótano acogerá el Portal do Corpus, un espacio que será clave durante la temporada de elaboración de las alfombras florales. Fuera de ese periodo, el ámbito funcionará como pequeño museo del Corpus Christi, posibilitando su visita a lo largo de todo el año.

«Este proyecto combina la recuperación del patrimonio con la creación de nuevos servicios públicos. No solo rehabilitamos un edificio histórico en riesgo de desaparición, sino que lo ponemos al servicio de los vecinos y de las personas visitantes, con un uso directamente vinculado a nuestra identidad y tradiciones singulares», explica la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández.