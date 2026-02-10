Sanidad pública
El centro de salud de A Cañiza recupera el segundo médico
Se reincorpora la titular de baja médica y desde el Sergas trasladan que hay dos personas interesadas en cubrir la tercera plaza vacante
La situación de ahogo del centro de salud de A Cañiza, hasta ahora con un único médico de las tres plazas que tiene asignadas el centro, va camino de solucionarse por completo con la incorporación, en el día de ayer, de la titular de una de las plazas, que permanecía de baja por enfermedad.
Además, en relación a la tercera plaza vacante, que se encuentra en situación de excedencia y pendiente de cobertura en el proceso ordinario de oferta de empleo público, existen dos posibles demandantes interesados en ocupar dicho puesto, según trasladan desde el Concello de A Cañiza.
El alcalde, Luis Piña, se reunió con el gerente del Sergas en el Área Sanitaria de Vigo, Francisco Javier Puente, y también con el jefe de servicio del centro de salud de A Cañiza, Ángel González, para conocer de primera mano el estado y las necesidades actuales del servicio sanitario en el municipio, hasta ayer en situación de declive, tal y como denunciaron la semana pasada desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública.
Tras mantener ambos contactos, desde el Concello garantizan «la mejora inmediata» del servicio sanitario en A Cañiza.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua