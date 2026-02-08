Salvaterra cierra sus termas por la crecida del río Miño

El Concello de Salvaterra de Miño mantiene el espacio termal de Teáns cerrado por la situación de desbordamiento del Miño, que llegó a estar a un metro de alguna de las pozas.

Según explicó ayer la alcaldesa, Marta Valcárcel, si la situación se mantiene, las termas podrían estar cerradas durante varios días, ya que, después de que el río vuelva a la situación normal, hay que proceder a la limpieza.

Este espacio termal, uno de los últimos en abrirse en Galicia al aire libre, suele cerrar lunes y martes por limpieza, pero es previsible que permanezca clausurado durantre la próxima semana .

El Miño mantiene una situación de desbordamiento en Salvaterra y Tui similar a la del sábado y no se prevén mejoras para hoy por la cantidad de lluvia de ayer y la nieve en el curso alto.