Ponteareas actualizará los sueldos de la plantilla laboral

Ponteareas

El Concello de Ponteareas presentó el proceso para redactar la Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral, una reivindicación histórica recogida en el convenio de 2019 y aparcada por el anterior gobierno, según explicaron en una nota de prensa. La futura RPT actualizará sueldos, ajustará funciones y reconocerá el trabajo de unas 133 personas que sostienen los servicios públicos. El Ejecutivo local agradeció a sindicatos y plantilla y recordó la oferta de empleo público impulsada.

