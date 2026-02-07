Mayores
Ponteareas usará tecnología contra la soledad no deseada
El Concello firma un convenio con la Cruz Roja para un proyecto digital innovador
El Concello de Ponteareas ha firmado un convenio de colaboración con la Cruz Roja para impulsar la inclusión digital, la salud y el bienestar de las personas mayores mediante el proyecto «Proceso de innovación y digitalización de servicios para personas mayores en Ponteareas». La iniciativa se articula en tres líneas de actuación para dar respuesta a una población cada vez más envejecida .
La primera línea apuesta por favorecer la autonomía y los hábitos saludables a través de tecnologías de atención personalizada, como la teleasistencia avanzada, el seguimiento domiciliario mediante sensores o la monitorización de indicadores de salud. El segundo eje se centra en reducir la brecha digital, formando a las personas mayores en el uso seguro de aplicaciones móviles, banca electrónica, videollamadas y otros servicios digitales esenciales. El tercer ámbito pretende combatir el aislamiento social y el edadismo mediante actividades grupales, multivídeo, talleres y experiencias inmersivas de sensibilización.
Para desarrollar este programa, el Concello destina 70.000 euros, reforzando los recursos existentes en Ponteareas, un municipio disperso donde más del 22 % de los mayores de 65 años viven solos. La alcaldesa Nava Castro destacó que este acuerdo impulsa la modernización municipal, mientras que la concejala de Bienestar Social, Raquel Plana, subrayó el valor de los programas de Cruz Rojapara promover un envejecimiento activo. El proyecto cuenta con apoyo de las ayudas Leader, cofinanciadas por el Feader dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
