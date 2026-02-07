Balneario reclama a Mondariz una deuda de 312.000 euros desde 2019

El Concello de Mondariz-Balneario reclama al de Mondariz que salde la deuda que acumula desde 2019 por los gastos de uso de la depuradora, así como de otros servicios compartidos, como son la escuela infantil y el punto limpio. Las tres instalaciones se encuentran en la villa balnearia, con tal solo 700 habitantes, y dan servicio también al municipio de Mondariz, con una población de 4.500 personas, que dejó de pagar en 2019 al estar en desacuerdo con las cantidades que le exigía Mondariz-Balneario.

Los gobiernos actuales heredaron el conflicto de sus antecesores, dándose la casualidad de que cuando Mondariz dejó de pagar fue bajo el bastón de mando del BNG, mientras que en Balneario gobernaba el PP; ahora, cambiaron las tornas, y es el BNG de César Gil el que reclama el pago de la deuda al popular Pablo Barcia.

A sabiendas de la complicada situación económica de Mondariz, el Concello de Mondariz Balneario mostró su disposición a facilitar el fraccionamiento del pago de la deuda y a reforzar la colaboración institucional con más servicios, tal y como explican en un comunicado, apuntando que el alcalde de Mondariz «se comprometió al envío de una propuesta de pagos para afrontar el total de la deuda, adelantando que la liquidación adeudada en el año 2025 se haría durante el mes de febrero, cuestiones que a día de hoy no se tienen dado». Es por ello, que desde el Concello de Mondariz Balneario advierten al Ayuntamiento vecino de que «de no dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, el gobierno de la villa balnearia, en defensa de los interesas de los vecinos, recurrirá a la vía judicial para exigir el pago inmediato de la deuda acumulada, incluidos los intereses correspondientes».

Nueva depuradora

Por su parte, el regidor mondaricense, Pablo Barcia, indica que la voluntad del Concello de Mondariz es la de pagar la deuda, pero que se debe fijar una cantidad apropiada porque «no puede ser que un año debamos 9.000 euros y otro 52.000 euros». Este desajuste fue lo que motivó que Mondariz dejara de pagar en 2019. En este sentido, Barcia apunta que él solo es responsable del impago durante el año que lleva en la Alcaldía y adelanta que el Concello de Mondariz está valorando construir su propia depuradora, para lo que ya han solicitado una subvención, y que se pagaría con fondos europeos y de Augas de Galicia. Sobre esta posibilidad, el gobierno de la villa balnearia considera que su construcción «supondría un innecesario despilfarro de recursos públicos, pues daría servicio al mismo número de habitantes para los que ya está preparada la EDAR actual».