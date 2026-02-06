Sanidad
El centro de salud de A Cañiza, desbordado con un único médico
Un facultativo está de baja y el otro pidió una excedencianEl Sergas espera a que cesen las lluvias para impermeabilizar la fachada
La falta de médicos en Atención Primaria azota especialmente a las comarcas del Condado y A Paradanta, siendo el centro de salud de A Cañiza el último en lanzar un «SOS» porque un único médico tiene que atender al cupo de pacientes que correspondería a tres facultativos. «Está desbordado», denuncian desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, apuntando que hace más de un mes que se vive dicha situación.
Desde la Consellería de Sanidade explican que, efectivamente, solo hay un médico en activo porque la titular de la otra plaza está de baja y la tercera es una vacante que se cubrió con la última oferta pública de empleo, pero que el médico pidió una excedencia. «Esperamos cubrir la plaza vacante en los próximos meses, cuando se convoque una nueva oferta pública de empleo», indican desde el Sergas.
La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública lamenta que, aunque los días 4 y 5 de este mes el Sergas envió un médico de refuerzo, hoy ya estarán nuevamente con un único facultativo. Además, solo tienen confirmación de sustituto para los días 9, 12 y 13 de febrero. La situación empeora cuando el único médico del otro consultorio que existe en A Cañiza, el de Valeixe, la parroquia más poblada del municipio, cubre la vacante del médico de Crecente dos días por semana, por lo que el ambulatorio de Valeixe se queda sin servicio y el facultativo del centro de salud de A Cañiza se tiene que hacer cargo de los pacientes de un municipio que ronda los 5.000 habitantes.
Por otro lado, desde la Plataforma también denuncian que la consulta del médico sufre filtraciones de agua y que se han colocado cubos para retener las goteras. En este sentido, desde la Consellería de Sanidade indican que ya tienen presupuestada la obra para solucionar dichas filtraciones con la impermeabilización de la fachada, pero que, a pesar de que ya tienen todos los permisos para comenzar los trabajos, no pueden empezar hasta que las precipitaciones no cesen. Asimismo, apuntan que hay dos consultas vacías sin goteras a donde se puede trasladar temporalmente el médico.
