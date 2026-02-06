Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Neves aplaza su desfile de Entroido al domingo 8 de marzo

El Concello de As Neves aplaza su desfile de comparsas de Carnaval para el domingo 8 de marzo a las 16.30 horas. El cambio se debe a las previsiones meteorológicas adversas. Participarán un total de 17 comparsas.

