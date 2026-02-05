Salvaterra acoge la exposición «Fauna esencial»

La casa del Concello de Salvaterra inauguró ayer la exposición de fotografías de gran formato «Fauna esencial», un recorrido por la belleza y la fragilidad de las especies más representativas del entorno natural, como el oso pardo, la cigüeña, el buitre leonado, el ciervo o el águila imperial.

La muestra, impulsada por Abanca y Afundación en colaboración con el Concello de Ponteareas tiene entrada libre y gratuita y se podrá visitar hasta el 6 de marzo en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

La exposición forma parte del proyecto «Corriente cultural», que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo. También se enmarca en el programa social «Cultura por alimentos», organizado en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, que anima al público visitante a realizar su visita aportando alimentos no perecederos, que serán destinado al banco de alimentos. n