Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
Salvaterra acoge la exposición «Fauna esencial»

D. P.

Salvaterra de Miño

La casa del Concello de Salvaterra inauguró ayer la exposición de fotografías de gran formato «Fauna esencial», un recorrido por la belleza y la fragilidad de las especies más representativas del entorno natural, como el oso pardo, la cigüeña, el buitre leonado, el ciervo o el águila imperial.

La muestra, impulsada por Abanca y Afundación en colaboración con el Concello de Ponteareas tiene entrada libre y gratuita y se podrá visitar hasta el 6 de marzo en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

La exposición forma parte del proyecto «Corriente cultural», que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo. También se enmarca en el programa social «Cultura por alimentos», organizado en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, que anima al público visitante a realizar su visita aportando alimentos no perecederos, que serán destinado al banco de alimentos. n

