Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Gastronomía

Ruta de pinchos en Mondariz-Balneario

D. P.

Mondariz-Balneario

El Concello de Mondariz Balneario, junto a los hosteleros del municipio, inicia hoy una ruta gastronómica de degustación de pinchos, que se llevará a cabo hoy, mañana y el sábado.

Los locales participantes son la cafetería Lourdes, Yago´s, restaurante Atalaya, Boas Migas, Regato de Valdecide, Mixturas y Balneario de Mondariz. Todos ofrecen propuestas diferentes, desde lomo desmechado con coleslaw y mayonesa trufada, hasta bikini frito de langostino. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents