Ruta de pinchos en Mondariz-Balneario

El Concello de Mondariz Balneario, junto a los hosteleros del municipio, inicia hoy una ruta gastronómica de degustación de pinchos, que se llevará a cabo hoy, mañana y el sábado.

Los locales participantes son la cafetería Lourdes, Yago´s, restaurante Atalaya, Boas Migas, Regato de Valdecide, Mixturas y Balneario de Mondariz. Todos ofrecen propuestas diferentes, desde lomo desmechado con coleslaw y mayonesa trufada, hasta bikini frito de langostino. n