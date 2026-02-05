La Justicia tumba el cese del director del Conservatorio de Ponteareas

Una sentencia declara improcedente la destitución del director del Conservatorio de Música de Ponteareas, acordada en agosto de 2024. El fallo, dado a conocer por el BNG, sostiene que las acusaciones utilizadas para justificar el cese carecían de fundamento y no estaban respaldadas por pruebas objetivas.

Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando el concejal de Educación, Ricardo González, instó al director a presentar su renuncia voluntaria. Ante su negativa, el edil advirtió de la apertura de un procedimiento para retirarlo del cargo. Tres meses después, la junta de goberno local aprobó su destitución basándose en argumentos que la sentencia califica como subjetivos y no acreditados, y procedió a nombrar de forma directa a un nuevo director y a un equipo directivo provisional.

El 1 de agosto de 2025, la Justicia falló a favor del director cesado, ordenando su reincorporación inmediata y la devolución de las retribuciones retiradas. La resolución subraya que, de ser ciertas las acusaciones formuladas por el Concello, deberían haberse impulsado medidas disciplinarias formales, algo que no ocurrió. Según explica el BNG en un comunicado, pese al fallo, el 26 de agosto el gobierno local volvió a designar como director accidental a la misma persona nombrada previamente a dedo, prolongando la situación hasta que, seis meses después, el Concello acató definitivamente la sentencia.

Desde el gobierno municipal se defiende que las decisiones adoptadas tuvieron como objetivo atajar un clima laboral deteriorado, trasladado por docentes y familias, y que incluía procedimientos sancionadores y expedientes por acoso laboral vinculados al equipo directivo anterior. Según el Concello, la propuesta de un equipo directivo provisional contó con el respaldo mayoritario del profesorado mientras se avanzaba hacia la convocatoria pública de la plaza de dirección.

Según el gobierno local este cambio también era positivo para iniciar el proceso de modernización profundo que vive desde principios de curso el conservatorio, tanto en herramientas de software para la gestión interna como en la mejora de la comunicación con las familias y en la implantación de un proyecto educativo actualizado, con proyección de futuro y adaptado a las necesidades actuales, ante una situación de obsolescencia en los recursos didácticos y en la gestión interna del centro.

Cabe destacar de esta etapa las colaboraciones con el Conservatorio Superior de Música de Vigo y el Conservatorio de Monção.

La alcaldesa, Nava Castro, afirma que el Concello «respeta y acata las resoluciones judiciales» y garantiza que seguirá trabajando para fortalecer una institución musical clave para Ponteareas y su entorno.n