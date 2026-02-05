A Cañiza amplía su Entroido con el primer Enterro do Rexoubón

A los tradicionales entierros de la sardina, lamprea en el caso de Salvaterra, o bacalao en Tui, se une el «rexoubón», la propuesta del Concello de A Cañiza para despedir las fiestas de Carnaval, cuyo concurso de comparsas se celebrará el 15 de febrero. Este contará con dos categorías, una infantil, hasta los 14 años incluidos; y otra de adultos, a partir de los 15 años. Habrá premios en ambas categorías, para lo que se valorará la creatividad y originalidad de los disfraces, la fuerza expresiva de la comparsa y el humor en la defensa del disfraz.

El desfile discurrirá por las calles de A Cañiza, con acompañamiento musical de la charanga viguesa de Vincios Vai de Baile, hasta la calle Antonio Facorro, donde se realizarán las exhibiciones y tendrá lugar el concurso. En caso de que las inclemencias meteorológicas impidan el mismo, se trasladará al siguiente domingo con buen tiempo, estableciéndose como fecha límite el 22 de marzo.

Como principal novedad del Entroido 2026, el Concello de A Cañiza pone en marcha la primera edición del Enterro do Rexoubón, que nace con la intención de crear una nueva actividad festiva y creativa. Para ello, el Concello ha tomado como inspiración el término «rexoubón», que se utiliza de manera simbólica para representar al personaje del imaginario popular murmurador, cotilla y fiestero, que encarna todo aquello de lo que el Carnaval se despide antes de la Cuaresma. Su figura servirá como hilo conductor de un desfile de parodia.

El Enterro do Rexoubón se celebrará el sábado siguiente al concurso de comparsas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de no poder realizarse por esta causa, se aplazará al siguiente sábado con buen tiempo, siendo la fecha límite el 28 de marzo.

La comitiva fúnebre partirá a las 19.30 horas desde la Carballeira do Cacharado, recorriendo las calles de A Cañiza hasta el aparcamiento de O Regueiro, donde tendrá lugar la ceremonia de incineración del «rexoubón».

Noticias relacionadas

La inscripción en el concurso de comparsas implica la aceptación de la obligación de asistir y participar en el Enterro do Rexoubón con un mínimo del 50% de las personas inscritas en cada comparsa. n