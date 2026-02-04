Salvaterra pasa a dirigir el servicio compartido de Atención Temprana

El Concello de Salvaterra ha firmado el contrato para la prestación del servicio de Atención Temprana junto a los ayuntamientos de Arbo y Crecente. Salvaterra pasa a ser el concello cabecera del servicio, por ser el municipio que más menores tiene, y, por tanto, el que más usuarios deriva al servicio. El contrato ronda los 300.000 euros por una duración de quince meses, con la posibilidad de prórroga otros doce meses.

El servicio de Atención Temprana se dirige a la población infantil del 8 a 6 años y se situará en cada uno de los Concellos participantes, en instalaciones debidamente acondicionadas para tal fin, estando el mantenimiento del mismo a cargo de cada uno de ellos. En cambio, compartirán el mismo equipo de profesionales, que se desplazarán a cada municipio para garantizar la cercanía del servicio a los usuarios e usuarias.

Los tres municipios —Salvaterra, Arbo y Crecente— comparten este servicio desde 2021, siendo hasta ahora el Concello de Arbo el responsable.