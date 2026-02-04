Ponteareas incorpora a un nuevo agente a la Policía Local

El Concello de Ponteareas dio la bienvenida a un nuevo agente de la Policía Local, ampliando la plantilla del cuerpo municipal, actualmente compuesta por 13 agentes, un auxiliar, un oficial y una oficial jefa. Con esta ampliación del personal, el gobierno local da un paso más en su compromiso por reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la calidad del servicio público.

El teniente de alcaldesa y concejal de Seguridad, Juan Carlos González Carrera, destaca la importancia de trabajar de manera coordinada con el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad, agradeciendo la implicación y profesionalidad de la Policía Local en este ámbito. En este sentido, valora su colaboración constante en eventos culturales, celebraciones y actividades deportivas, donde realizan labores de seguridad y organización del tráfico que hacen posible el correcto desarrollo de cada actividad.

Por su parte, la alcaldesa, Nava Castro, subrayó que la Policía Local también está inmersa en un proceso de modernización del servicio, destacando que en el último año se incorporó un sistema de cámaras de seguridad y software centralizado en la Policía Local, que permite mejorar la vigilancia y reforzar la seguridad.